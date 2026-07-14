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Karabük'te evine Türk bayrağı asılmasını isteyen yaşlı adamın talebi yerine getirildi

Karabük'te evine Türk bayrağı asılmasını isteyen yaşlı adamın talebi yerine getirildi
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Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla evine Türk bayrağı asılmasını isteyen Dursun Yılmaz'ın talebi, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın talimatıyla ekipler tarafından yerine getirildi. Yılmaz, başkana ve ekiplere teşekkür etti.

Karabük'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla evine Türk bayrağı asılmasını isteyen kişinin talebi Karabük Belediyesince yerine getirildi.

Taşkent Caddesi'nde yaşayan Dursun Yılmaz (77), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında evine Türk bayrağı asmak istediğini Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya iletti.

Başkan Çetinkaya'nın talimatıyla belediye ekiplerince getirilen Türk bayrağı Yılmaz'ın evine asıldı.

Çetinkaya ile görüntülü görüşme yapan Yılmaz, talebinin kısa sürede karşılık bulmasından dolayı başkana ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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