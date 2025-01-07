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Karabük'te 1800 Metre Refüj Düzenlemesi Başladı

Karabük'te 1800 Metre Refüj Düzenlemesi Başladı
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Karabük Belediyesi, Kardemir Kavşağı'ndan başlayarak Zonguldak ve Melise caddelerini kapsayan proje kapsamında 1800 metre refüj düzenlemesi ve modern aydınlatma çalışmaları yapacak. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bölgede modern, güvenli ve estetik bir ulaşım güzergahı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Karabük Belediyesi peyzaj çalışmaları kapsamında 1800 metre refüj düzenlemesi yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Enerjisa işbirliğiyle Kardemir Kavşağı'ndan başlayarak Zonguldak ve Melise caddelerini kapsayan yatırımın çalışmaları başladı.

Proje kapsamında, 1800 metre refüj düzenlemesi yapılacak, kaldırımlar yenilenecek ve modern aydınlatma direkleri yerleştirilecek.

Ayrıca peyzaj çalışmaları ve binaların dış cephe düzenlemeleriyle bölge, modern ve estetik görünüme kavuşturulacak.

Yenileme çalışmalarıyla Karabük halkına daha güvenli, estetik ve konforlu ulaşım güzergahı sunulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, güzergahın Karabük'ün en yoğun ve önemli ulaşım noktalarından biri olduğunu belirtti.

Projeyle bölgeyi modern, güvenli ve estetik hale getireceklerini kaydeden Çetinkaya, "Karayolları ve Enerjisa ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, sadece bugünü değil, Karabük'ün geleceğini de inşa etmeye yönelik bir adım. Daha yaşanabilir bir Karabük için çalışmalarımızı tüm gücümüzle sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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