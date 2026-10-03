Karabük Safranbolu'da tek katlı evin çatısındaki yangını itfaiye söndürdü

Karabük Safranbolu'da tek katlı evin çatısındaki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyünde öğle saatlerinde R.Ş.'ye ait tek katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatıda hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Düzce köyünde meydana geldi. R.Ş.'ye ait tek katlı evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin çatısındaki yangın söndürüldü. Yangında evin çatısında hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı