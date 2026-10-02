Haberler

Karabük Safranbolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Safranbolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.B.A. (18) idaresindeki 78 AL 692 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Yılancı Kemal'e dişli rakip! Yakalamak tam 4 saat sürdü

Yılancı Kemal bu kez fena terledi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında 5 tutuklama

Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin Medine'ye saldırısına kınama
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
Attila Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu

53 yıllık müzik kariyerine nokta koydu! Ünlü şarkıcıdan şaşırtan veda
Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı

Eski hakemler arkada dönen dolapları tek tek anlattı
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soma'da madendeki göçükten kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor