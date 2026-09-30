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Karabük Safranbolu'da 4-6 yaş öğrenciler için Bed-i Besmele programı gerçekleştirildi

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Karabük Safranbolu'da 4-6 yaş öğrenciler için Bed-i Besmele programı gerçekleştirildi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4-6 yaş öğrenciler için düzenlenen Bed-i Besmele (Amin Alayı) programı Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi. İlçede bu yıl 10 4-6 yaş Kur'an kursu 17 sınıfla hizmete girdi; kurslarda toplam 237 öğrenci bulunuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, çocukların eğitim hayatına manevi başlangıç yapmasını simgeleyen "Bed-i Besmele" (Amin Alayı) programı gerçekleştirildi.

Safranbolu Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 4-6 yaş arasındaki öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Merkez Camisi'ne geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Karabük Müftüsü Mustafa Yavuz, dünyada en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Kurslara çocuklarını gönderen aileleri tebrik eden Yavuz, "Allah hepinizden razı olsun. Gönlünüze göre, size saygılı, muhabbeti olan, besmeleyle yetişmiş nesiller olmalarını yüce Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı da bu yıl Safranbolu'da 10 4-6 yaş Kur'an kursunun 17 sınıfıyla hizmete girdiğini belirtti.

Bunlardan 2'sinin tam gün 4 sınıf şeklinde devem ettiğini ifade eden Bostancı, "Toplam 237 öğrencimiz var. Onlar bizim geleceğimiz." şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda dua edildi, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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