Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19'a karşı vatandaşları uyardı Açıklaması - Haberler

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Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19'a karşı vatandaşları uyardı Açıklaması

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19'a karşı vatandaşları uyardı Açıklaması

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Kovid-19'dan korunmanın en temel yolunun, bireysel tedbirlerin alınması ve aşılanma olduğunu bildirdi.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Kovid-19'dan korunmanın en temel yolunun, bireysel tedbirlerin alınması ve aşılanma olduğunu bildirdi.

Sarı, AA muhabirine, Kovid-19 vakalarının dünya genelinde yeniden artış gösterdiğini, Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Kovid-19'a karşı aşının en önemli silah olduğunu vurgulayan Sarı, "Vaka artışları ilimizde de gözlemlenmektedir. Haziranda 40 civarında olan vaka sayısı bugün 100'ün üzerinde. Hastanede 14 vaka yatmaktadır, bunlardan 4'ü yoğun bakımda. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını istiyorum. En iyi korunma bireysel tedbirlerdir." diye konuştu.

Sağlık ekipleri olarak her türlü önlemi aldıklarını ve bütün müdahalelerin anında yapıldığını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Kovid-19'a karşı en büyük gücümüz bireysel tedbirlerle birlikte aşı olunmasıdır. Hastanelerimiz, toplum sağlığı merkezlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve mobil ekiplerimizle Karabük'te aşılama faaliyetlerimiz hızla sürüyor. Hastalık belirtisi olanların erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvurmaları, Kovid-19 tanısı almaları halinde izolasyon kurallarına uyarak kendilerine verilen ilaçları kullanmaları önemli."

AA / Ahmet Özler - Güncel

Ahmet Sarı Türkiye Karabük Güncel Haberler

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