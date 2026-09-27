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Karabük Eskipazar'da otluk yangını hava desteğiyle söndürüldü, yaklaşık 5 dönüm yandı

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Karabük Eskipazar'da otluk yangını hava desteğiyle söndürüldü, yaklaşık 5 dönüm yandı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Deresoblan köyü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın hava destekli çalışmayla söndürüldü. Ekip ve helikopter desteğiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönümlük alan yandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın hava destekli çalışma sonucu söndürüldü.

Deresoblan köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Eskipazar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları gerçekleştirdiği bölgede yaklaşık 5 dönümlük alan yandı.

Öte yandan, orman yangınlarına karşı köye temin edilen su tankeri de söndürme çalışmasında kullanıldı.

Kaynak: AA
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