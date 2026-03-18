Karabük Belediyesince iftar sofraları kuruldu

Karabük Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Kemal Güneş Caddesi'nde "Soframızda birlik, şehrimizde bereket" sloganıyla kurulan iftar sofraları, şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşları buluşturdu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli zaman dilimi olduğunu söyledi.

Çetinkaya, bu mübarek ayda gönüllerin birleştiğini, kardeşliğin pekiştiğini belirterek, "Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya amin demek bizim en büyük gücümüz. Birliğimizi ve beraberliğimizi korudukça Karabük'ümüz daha güçlü yarınlara yürüyecektir." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Oktay Çağatay, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve vatandaşlar katıldı.