Karabük Belediyesi'nden Alt ve Üstyapı Çalışmaları

Karabük Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında 5000 Evler 107 No'lu Cadde'de asfaltlama ve kaldırım bordür yenileme çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, cadde boyunca bozulan ve günlük yaşamını olumsuz etkileyen noktalarda yenileme gerçekleştiriyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın hem yayalar hem de araç sürücüleri için daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, hizmetlerin kent genelinde planlı şekilde sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceliklendiren anlayışla şehrimizin dört bir yanında çalışıyoruz. Amacımız Karabük'ün her mahallesinde modern, güvenli ve konforlu yaşam alanı oluşturmak." ifadesini kullandı.

Karabük Üniversitesinde "Güne Spor ile Başlıyoruz" etkinliği

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Avrupa Spor Haftası kapsamında "Güne Spor ile Başlıyoruz" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde KBÜ'nün Ay-Yıldızlı Stadyumu'ndaki etkinlik, öğrenciler, akademisyenler ve sporseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek ritmik egzersizlerle güne enerjik başlangıç yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu, etkinliklerin spor kültürünü yaygınlaştırmak ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını geliştirmek için önemli olduğunu belirterek, üniversitelerin bu sürecin temel alanı olduğunu kaydetti.

Karabük Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle mesleki risklere karşı bilinçlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik oryantasyon ve sağlık güvenliği eğitimi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ise laboratuvar çalışmaları öncesi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde iki gün süren programda eğitimler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşiresi Elif Ayar Dereli, İşyeri Hekimi Mehmet Fatih Bulut ve ilgili uzmanlar tarafından verildi.

Oryantasyon, el hijyeni, kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanımı, enfeksiyonların önlenmesi, atık yönetimi, hasta hakları, bilgi güvenliği, meslek hastalıkları ve ilk yardım başlıklarında teorik ve uygulamalı anlatımlar yapıldı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde birinci sınıf öğrencilerine yönelik programda ise KBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü yüksek mühendis Muhammed Furkan Altunpak, Koordinatör Yardımcısı Oğuzhan Aydın ve iş güvenliği uzmanı Seda Ada tarafından sunulan eğitimlerde İSG mevzuatı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iş yeri düzeni, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, kimyasal ve fiziksel riskler, KKD kullanımı, yangın güvenliği ile tahliye ve kurtarma yöntemleri ele alındı.

KBÜ'den 9 akademisyen 9. Uluslararası BAKEA sempozyumuna katıldı

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 15-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen 9. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırma Sempozyumu'na (BAKEA) Karabük Üniversitesinden (KBÜ) 9 akademisyen katıldı.

Batı kültürü ve edebiyatları alanında saygın akademik buluşma olarak öne çıkan sempozyum, akademisyenler ve genç araştırmacılar için bilimsel paylaşım, fikir alışverişi ve yeni işbirlikleri geliştirme fırsatı sundu.

Üç gün süren etkinlikte, akademik oturumların yanı sıra Konya'da kültürel gezi de gerçekleştirildi.