Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediyesi kış şartlarında hizmetlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen hizmetlerini planlı ve koordineli şekilde sürdürüyor.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın talimatları doğrultusunda tüm belediye birimleri sahada aktif görev yapıyor.

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında aşevi, huzur timi, yaşlı bakım hizmetleri ve mobil çorba aracı ile kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalar devam ediyor.

Belediye aşevinde hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılırken, mobil çorba aracıyla günün farklı saatlerinde vatandaşlara çorba ikramı yapılıyor.

Huzur timi ekipleri ise Hemşehri İletişim Merkezi'ne talepte bulunan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak gerekli destekleri sağlıyor ve düzenli takip gerçekleştiriyor.

Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına Karabük Belediyesi, 200 personel ve 45 kar küreme ve tuzlama aracıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Olumsuz hava şartlarına rağmen hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Sosyal hizmetlerden ulaşıma kadar belediyemizin tüm birimleri koordinasyon içinde çalışıyor. Karabük'te hizmetlerimizde herhangi aksama söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

KBÜ KAPGEM'den maddi kültür varlıkları için ulusal dijital envanter modeli önerisi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (KAPGEM) yayımladığı 10. Politika Raporu'nda, maddi kültür varlıklarının envanterlenmesine yönelik ulusal ölçekte tek dijital platform kurulması önerildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAPGEM'ince hazırlanan "Türkiye Maddi Kültür Envanteri Politika Raporu", KBÜ Safranbolu Kampüsü Taş Bina'da düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Raporun tanıtımında, Türkiye'de maddi kültür varlıklarının envanterlenmesine ilişkin yeni model önerisi paylaşıldı.

Toplantıya, KBÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademisyenler, KAPGEM üyeleri ve davetliler katıldı.

Açıklamada gürşlerine yer verilen Kırışık, KAPGEM'in politika raporlarıyla Türkiye gündemine katkı sunduğunu belirterek, "Türkiye gündeminde yer almaya, ülkemizin politikalarını geliştirmeye, kamu kurum ve kuruluşlarımızın politikalarına katkı ve destek sunmaya KAPGEM devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kırışık, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Karabük ziyaretinde üniversitenin politika raporları hakkında bilgilendirme yaptıklarını da kaydetti.