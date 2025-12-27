Haberler

Karabük Belediyesi karla mücadele çalışmaları yürütüyor
Karabük Belediyesi, kar yağışına karşı 25 araç ve 200 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, amaçlarının halkın günlük hayatının aksamaması ve güvenli ulaşım sağlamak olduğunu belirtti.

Karabük Belediyesi, kentte kar küreme ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmaları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ulaşımın aksamaması ve günlük yaşamın güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla kent genelinde tedbir aldı.

Kentte 25 araç ve 200 personelden oluşan ekipler, özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergahlarda kar küreme ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalar yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kar yağışının etkisini göstermesiyle ekipleri sahaya yönlendirdiklerini belirterek, "Amacımız hemşehrilerimizin günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasıdır. Tüm birimlerimiz koordinasyon içerisinde görev yapıyor. Süreci anlık olarak takip ediyor, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı şekilde müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
