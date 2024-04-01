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Karabük Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Özkan Çetinkaya, seçim sonucunu değerlendirdi Açıklaması

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Karabük Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti'nin adayı Özkan Çetinkaya, "Ayrıştırmayacağız, 28 mahallede 120 bin Karabüklünün hizmetkarı olacağız. Karabük, en güzel hizmetlerin ve yatırımların merkezi olsun istiyoruz." dedi.

Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde partisinin il başkanlığı önündeki kutlamada konuşan Çetinkaya, 18 Ocak'tan bu yana gösterdikleri mücadelenin neticesini aldıklarını söyledi.

Kendisini Karabük'e hizmet etmeye layık gördükleri için vatandaşlara teşekkürlerini ileten Çetinkaya, "Ayrıştırmayacağız, 28 mahallede 120 bin Karabüklünün hizmetkarı olacağız. Karabük, en güzel hizmetlerin ve yatırımların merkezi olsun istiyoruz. Tüm Karabük'ün birliğini tesis edeceğiz ve eşit şekilde hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Çetinkaya, kendilerine güvenen Karabüklülere 5 yıl dolu dolu hizmet edeceklerini belirterek, "İnşallah ilk dediğimiz noktadayız. Bizler, Türkiye'nin en genç belediye başkanı olacağız ama ne olacağız, en çok hizmet eden, en çok proje üreten, en çok hizmet üreten ve en çok Karabüklünün kalbine dokunan belediye başkanı olacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de Çetinkaya'nın seçim döneminde vadettiği tüm projelerin 5 yılda tek tek hayata geçeceğini ifade etti.

Alana gelmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını anlatan Şahin, "Hepinize çok selamları var. Kendileri Karabük'te gerçekleştirdiğiniz bu başarı dolayısıyla müthiş bir mutluluk içindeler." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da Karabük'te oyunu alamadıkları her vatandaşın gönlünü almaya çalışacaklarını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kentin yeni 5 yılını vatandaşlarla tesis edeceklerini söyledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Özkan Çetinkaya AK Parti Karabük Politika Güncel Haberler

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