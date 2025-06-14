Karabük Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Karabük Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Kanyon Kır Bahçesi'nde gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı ve gelecek hedefleri hakkında tavsiyelerde bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gençlerle bir araya geldi.

Kanyon Kır Bahçesi'nde gerçekleşen buluşmada Çetinkaya, gençlerin sorularını cevapladı.

Hayat tecrübelerini paylaşan Çetinkaya, gelecek hedefleri doğrultusunda gençlere tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin taleplerini ve görüşlerini dinleyen Çetinkaya, Karabük'te gençler için yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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