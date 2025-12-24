Haberler

Karabük Adalet Sarayının temel atma töreni 26 Aralık'ta yapılacak

Güncelleme:
Karabük İdari İşler Savcısı Oğuz Yılmaz, yeni yapılacak Karabük Adalet Sarayı'nın hafriyat sahasında incelemelerde bulundu. 26 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla yapılacak olan temel atma töreninde, adalet sarayı toplam 23 bin 453 metrekarelik bir alana sahip olacak.

Karabük Adalet Sarayının temel atma töreninin 26 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.

Yapımına başlanan adalet sarayında incelemelerde bulunan Karabük İdari İşler Savcısı Oğuz Yılmaz, hafriyat çalışmalarının sürdüğü sahada inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.

Karabük Adalet Sarayı temel atma töreninin 26 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla yapılması planlanıyor.

Tören hazırlıkları kapsamında İl Özel İdaresi ile Karabük Belediyesinden mıcır ve asfalt kırıntıları, zeminin düzleştirme ve sıkılaştırılması için de Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından (KARDEMİR) cüruf alındı.

Karabük Adalet Sarayı 23 bin 453 metrekare kapalı alana sahip olacak

Karabük Adalet Sarayı, 23 bin 453 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak, bodrum, zemin ve 4 kattan oluşacak. 54 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 21 duruşma salonun olacağı adalet sarayında, İcra Dairesi, Seçim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çocuk Adalet Merkezi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile 262 araçlık kapalı otopark bulunacak.

