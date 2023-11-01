Karabağlar Belediyesi Sarıyer Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sarıyer Mahallesi'nde asfalt ekipleri serimlerine devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu çalışmaları yerinde denetledi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama sezonunu en verimli şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Sarıyer Mahallesi'nde serim gerçekleştiren ekipler, yağışlı günler başlamadan önce mümkün olduğunca daha fazla sokağa girmeye gayret ediyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mahalledeki çalışmaları yerinde denetleyerek, vatandaş ve esnafla sohbet etti. Mahalle Muhtarı Emine Konukseven'in de yer aldığı incelemede Selvitopu, asfaltlama ekiplerine kolaylıklar diledi. Yağışlı soğuk kış günlerine az bir süre kalmasına rağmen asfaltlama ekiplerinin sahada durmaksızın çalıştığını vurgulayan Selvitopu, "Sezon başından bu yana tüm gücümüzle sahadayız. Karabağlar Belediyemize ait modern araçlarla, tekniğine uygun şekilde serim gerçekleştiriyoruz. Son güne kadar aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Muhtar Konukseven'in yanı sıra esnaf ve vatandaşlar da çalışmalar nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.