Karabağ Zaferi İçin Fotoğraf Sergisi Açıldı
Afyonkarahisar'da 'Kahramanların İzinde' isimli fotoğraf sergisi, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle açıldı. Sergide, Karabağ Muharebeleri'ne dair fotoğraflar yer aldı ve Azerbaycanlı öğrenciler ziyaretçilere dönemi anlattı.
Afyonkarahisar'da Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle "Kahramanların İzinde" fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Afyon Azerbaycanlılar Derneği tarafından Zafer Meydanı'nda açılan sergide, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Muharebelerinde yer alan fotoğraflar yer aldı.
Afyonkarahisar'daki üniversitelerde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler, sergiyi gezenlere Karabağ Muharebelerinde çekilen fotoğraflarla birlikte savaş dönemini anlattı.
Sergiyi, çok sayıda kişi inceledi.