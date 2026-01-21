Haberler

Karabağ Üniversitesi ile İTÜ Arasında "Eğitim ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Zaptı" İmzalandı

Güncelleme:
Azerbaycan Karabağ Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) düzenlenen törenle "Eğitim ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal ve Karabağ Üniversitesi Rektörü Şahin Bayramov, YÖK'te düzenlenen törende "Eğitim ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Zaptı" imzaladı. İmza törenine Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar katıldı.

Özvar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşliğin yükseköğretim alanında somut ve stratejik iş birlikleriyle güçlenerek devam ettiğini söyledi. Özvar, imzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasındaki bilim ve eğitim ilişkilerinin

kurumsal ve kalıcı bir zemine taşınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Karabağ Üniversitesi arasında imzalanan zaptın Karabağ Üniversitesinin gelişim sürecine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İTÜ'nün birikimi Karabağ Üniversitesinin gelişimine güç katacak"

"İstanbul Teknik Üniversitesi gibi köklü ve uluslararası itibara sahip bir üniversitenin özellikle mühendislik alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesi, Karabağ Üniversitesi'nin gelişimine çok güçlü katkılar sunacaktır. Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma projeleri, çift diploma

programları ve mühendislik alanındaki ortak laboratuvar çalışmaları bu iş birliğinin temel adımlarını oluşturmaktadır. Bundan sonraki amacımız sadece lisans düzeyinde değil aynı zamanda yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası seviyesinde de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilim

ve teknoloji alanındaki iş birliğini daha üst seviyelere çıkarmaktır."

Özvar, Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim alanında kurulan her türlü stratejik ortaklığı, iki ülkenin ortak geleceğine yapılmış bir yatırım olarak gördüklerini vurgulayarak, "Türkiye'de bugün çok sayıda Azerbaycanlı öğrencinin yükseköğrenim görmesi, 200'ü aşkın

Azerbaycanlı akademisyenin üniversitelerimizde görev yapması, güçlü akademik bağların sağlam temellerine işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yükseköğretim iş birliğinin, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının ortak iradesine dayandığını dile getiren Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bilim ve teknoloji alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi yönündeki talimatlarının bu sürece güçlü bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Amrullayev: "Azerbaycan üniversitelerinde eğitim gören en büyük uluslararası öğrenci grubu Türkler"

Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Karabağ Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında kurulan iş birliğinin, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanında yeni ve güçlü bir ortaklık platformu oluşturduğunu belirtti. Azerbaycan üniversitelerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler arasında en büyük grubun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluştuğunu ifade eden Amrullayev, iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Amrullayev, Türkiye ile ikili düzeyde ve Türk devletleri çerçevesinde eğitim alanındaki iş birliklerini sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

