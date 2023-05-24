Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale- Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşağı 39-43. kilometrelerinde İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolu, 22-25. kilometrelerindeki viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım yan yollardan devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Türkeli-Ayancık yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı dolayısıyla her iki yönde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-49. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerindeki elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.