Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde 7 Temmuz'a kadar tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesimde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.

Tem Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri kesimindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, buradaki çalışmanın bitiminde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım 29 Haziran'a kadar Bolu Doğu ve Abant kavşaklarından devam edecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 31 Temmuz'a kadar diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 17 Temmuz'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrolü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 25-32. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.