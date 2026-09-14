Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-11. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. kilometrelerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu sebeple, Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametleri 09.00-12.00 saatlerinde 15 dakikalığına trafiğe kapatılacak.
TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük ayak imalatı çalışmaları dolayısıyla Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Söz konusu çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacak.
Bursa-İnegöl-Bilecik il sınırı devlet yolunun 38-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerinde yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Kemer Ayrımı-Burdur yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Aksaray-Ortaköy yolunun 27-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42. kilometrelerinde, Mut Çayı Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.