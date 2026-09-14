Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-11. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. kilometrelerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu sebeple, Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametleri 09.00-12.00 saatlerinde 15 dakikalığına trafiğe kapatılacak.

TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük ayak imalatı çalışmaları dolayısıyla Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Söz konusu çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacak.

Bursa-İnegöl-Bilecik il sınırı devlet yolunun 38-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerinde yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kemer Ayrımı-Burdur yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Aksaray-Ortaköy yolunun 27-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42. kilometrelerinde, Mut Çayı Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı

Ortalık resmen yandı! Yok böyle bir karşılama

Dün gece ortalığı böyle yaktılar!
Pezeşkiyan konuşurken yaptıkları olay oldu! Sonunda kutuyu elinden aldılar

Dünyanın takip ettiği zirvede olay görüntü! Parmaklarını yalayıp...
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti

Acı haber canlı yayında geldi, izleyicileriyle paylaştı
Gülben Ergen yaz tatiline böyle veda etti! Son günün tadını çıkardı

Ünlü şarkıcı yaz tatiline böyle veda etti! Havuzda keyifli anlar
Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak

Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak
Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz

Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra büyük sürpriz