Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-11. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. kilometrelerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu sebeple, Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametleri 09.00-12.00 saatlerinde 15 dakikalığına trafiğe kapatılacak.

TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük ayak imalatı çalışmaları dolayısıyla Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Söz konusu çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacak.

Bursa-İnegöl-Bilecik il sınırı devlet yolunun 38-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerinde yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kemer Ayrımı-Burdur yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Aksaray-Ortaköy yolunun 27-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42. kilometrelerinde, Mut Çayı Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA