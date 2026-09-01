Yol Çalışmaları Trafik Uyarıları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 179-188. kilometrelerde trafik işaretlemesi yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. kilometrelerindeki altgeçit yenileme çalışması dolayısıyla Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 7-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 1-20. kilometrelerindeki bordür çalışmaları dolayısıyla muhtelif kesimlerde şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 50. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin her iki tüpünde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin kontrollü seyretmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA