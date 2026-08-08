Yol Çalışmaları Nedeniyle Sürücülere Uyarı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir çevre otoyolu ve bağlantı yollarında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarındaki onarım nedeniyle Bornova Viyadüğü Aydın istikametinde 10 Ağustos'a kadar sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun 35-39. kilometrelerinde (Kuzey Taşıma Gaziantep Yönü) 7 Ekim'e kadar sürecek üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşıma Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü izin verilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) 6-8. kilometrelerinde 15 Ağustos'a kadar yapılacak şev bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İzmir istikametinde emniyet şeridi kapatılarak trafik akışı, sağ, orta ve sol olmak üzere üç şeritten sürdürülecek.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerinde Yenice-Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritten devam edecek.

Ankara-Kırıkkale yolunun 19-22. kilometrelerindeki (Ankara-Kırıkkale istikameti) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) sağlanacak.

Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerindeki Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla trafik, servis yoluna yönlendirilecek.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 11-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştirilecek.

Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38-61. kilometrelerindeki ve Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 60-65. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları devam edecek.

Artvin-Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerindeki 12 tünel ve yaklaşımlarındaki görüntü ile elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 10 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA