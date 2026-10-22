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Kara Kuvvetleri Komutanlığının "Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması" devam ediyor

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Kara Kuvvetleri Komutanlığının 'Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması' devam ediyor
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Kara Kuvvetleri Komutanlığının ilk kez düzenlediği "Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması" (BIMDTC-2026) devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ilk kez düzenlediği "Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması" (BIMDTC-2026) devam ediyor.

Farklı ülkelerden gelen katılımcılar arasında uluslararası işbirliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmek, karşılıklı anlayışı güçlendirmek ve profesyonel etkileşimi artırmak amacıyla Sincan Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda 32 ülkenin katılımıyla düzenlenen yarışma, 24 Ekim'e kadar devam edecek.

Yarışma ile katılımcı ülkeler arasında dostluk bağlarının tesis edilmesi, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve askeri alanda yenilikçi teknolojilere yönelik işbirliği fırsatlarının artırılması hedefleniyor.

Ayrıca, savunma sanayi firmalarınca yarışma boyunca açık kalacak sergilerle Türkiye'nin insansız hava araçları alanında katettiği gelişmeler gösteriliyor.

Yarışma

Her ülke, en fazla üç kişiden oluşan ve en az iki FPV pilotu içeren bir takımla yarışmaya katılabiliyor. Her katılımcı takım, kendi ülkesinin muvazzaf veya yedek askeri personelinden oluşuyor.

Parkur geçiş performanslarında en iyi dereceyi elde eden takımlar final yarışmasına katılmaya hak kazanıyor.

Yarışma, 24 Ekim'deki final periyotlarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.

Kaynak: AA
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