Milli Savunma Bakanı Güler Başkanlığında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında yapıldı. Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızda icra edilen toplantıya Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. Toplantıda devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."