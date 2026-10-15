Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Bolu Valisi Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Bolu Valisi Aydın'a nezaket ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Tokel'e Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk eşlik ederken, Vali Aydın nazik ziyareti dolayısıyla Tokel'e teşekkür etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Bolu Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tokel'in Vali Aydın'ı ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyarette Tokel'e, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk'ün de eşlik ettiği ifade edildi.
Paylaşımda, Vali Aydın'ın nazik ziyareti dolayısıyla Tokel'e teşekkür ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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