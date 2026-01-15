Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Kilis ve Gaziantep'te İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis'te bulunan 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Gaziantep'teki Soylu Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

