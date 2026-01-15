Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Kilis ve Gaziantep'te İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu

Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis'te bulunan 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Gaziantep'teki Soylu Üs Bölgesi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis'te bulunan 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Gaziantep'teki Soylu Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in, dün 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri (Çıldıroba/Kilis) ve Soylu Üs Bölgesi'nde (Karkamış/Gaziantep) inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu bildirdi.

500

