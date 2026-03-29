Tottenham, Tudor ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Tottenham, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TUDORT'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tudor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve fiziksel antrenör Riccardo Ragnacci de görevlerinden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

KARABÜKSPOR VE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI

İngiliz ekibinde şubat ayında göreve başlayan 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

7 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Tottenham ile 47 gün içinde toplam 7 maça çıkan Igor Tudor, çıktığı toplamda 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.