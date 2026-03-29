Tottenham, Tudor ile yollarını ayırdı
Tottenham, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı. Londra ekibinin resmi açıklamasına göre, Tudor'un sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
TUDORT'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tudor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve fiziksel antrenör Riccardo Ragnacci de görevlerinden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.
KARABÜKSPOR VE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI
İngiliz ekibinde şubat ayında göreve başlayan 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
7 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET
Tottenham ile 47 gün içinde toplam 7 maça çıkan Igor Tudor, çıktığı toplamda 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.