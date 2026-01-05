Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'den, Tusaş'a Ziyaret

(ANKARA)- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'yi ( Tusaş ) ziyaret ederek devam eden projelere ilişkin bilgi aldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in TUSAŞ'ı ziyaret ederek, devam eden projelere ilişkin bilgi aldığını duyurdu. Demiroğlu'nun konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sayın Metin Tokel'i şirketimizde ağırladık. Komutanımıza; platformlarımız, devam eden projelerimiz ve gelecek dönem hedeflerimiz hakkında kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."