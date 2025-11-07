Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve beraberindeki askeri heyetin, Vali Çeber'i ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan da hazır bulundu.