Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Denetlemelerde Bulundu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kayseri'deki 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kayseri'deki 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda denetleme yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel