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Düzce’de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Düzce’de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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DÜZCE (İHA) – Düzce’de fındık işçilerinin bulunduğu patpat diye tabir edilen tarım aracı ile tırın karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de fındık işçilerinin bulunduğu patpat diye tabir edilen tarım aracı ile tırın karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada tırın bir anda yoldan çıktığı görüldü.

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kara yolunda tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada patpat aracının sol şeritte ilerlerken tırın bir andan yoldan çıkarak önce patpat denilen tarım aracına çarptığı ardından da yoldan çıktığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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