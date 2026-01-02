Haberler

Tunceli'de kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'de kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye ulaşılamayan 61 yaşındaki pankreas kanseri hastası kadın, acil ekiplerin özverili çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki kanser hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kent genelinde bir süre etkili olan kar, bazı bölgelerde ulaşımı aksattı.

Mazgirt'e bağlı Alanyazı Palangör mezrasında yaşayan pankreas kanseri hastası 61 yaşındaki S.A. da yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemedi.

Bunun üzerine S.A'nın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Mezraya yönlendirilen sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, karlı yolları aşarak hastanın bulunduğu eve ulaştı.

Daha sonra S.A, ambulansla evinden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çemişgezek'te de karda mahsur kalan bir araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
