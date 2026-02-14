Haberler

Erzurum, Tunceli ve Kars'ta 174 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 174 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Erzurum'da kar ve tipinin etkisiyle 158 yerleşim yerinin yolu kapanırken, Tunceli'de 10, Kars'ta ise 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte kar ve tipi nedeniyle 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 10, Kars'ta 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
