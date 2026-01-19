Haberler

Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 1080 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar yağışı sonucu 1080 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 1080 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde 301 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

Amasya'da yağan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 98 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da ise 611 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop'ta da kar nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

