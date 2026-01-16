Kar nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin karnelerini jandarma dağıttı

TOKAT'ın Pazar ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullarına gidemeyen 9 öğrencinin karnesi, jandarma ekipleri tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.

İlçeye bağlı Ovacık köyünde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yol şartları sebebiyle köydeki öğrenciler ilçe merkezindeki okullarına gidemedi. Durumun bildirilmesi üzerine Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine kurularak çalışma başlattı. Okul idarelerinden karneleri teslim alan jandarma ekipleri, Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ile birlikte Ovacık köyüne gitti. Ekipler, evleri ziyaret ederek 9 öğrenciye karnelerini verdi. Karnelerini alan öğrenciler ve aileleri, çalışmada emeği geçen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Fatih YILMAZ / TOKAT,