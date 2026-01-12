Kardan yolu kapanan mezradaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan Mehmet Emin Yiğit (63), kızakla ambulansla taşınıp, hastaneye kaldırıldı.

Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyü Deliktaş mezrasında dün yağan kar sonrası mezra yolu ulaşıma kapandı. Mezrada bulunan Mehmet Emin Yiğit'in kusma, bulantı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ambulans ekipleri sevk edildi. Yolun kapalı olması nedeniyle ambulans, mezraya yakın bir noktaya kadar ilerleyebildi. Bunun üzerine Sason İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edilerek mezra yolunu kepçeyle açtı. Yiğit, aile yakınları tarafından kızakla ambulansa götürüldü. Ambulansa alınan Yiğit, Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.