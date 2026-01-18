Haberler

Sinop, Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 894 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sinop, Amasya, Kastamonu ve Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 894 köy yolu ulaşıma kapandı. İlgili ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop, Amasya, Kastamonu ve Tokat'ta, kar nedeniyle 894 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta etkili olan kar yağışının ardından merkeze bağlı 39, ilçelerden Ayancık'ta 71, Boyabat'ta 19, Erfelek'te 46, Gerze'de 10, Türkeli'de 32 ve Durağan'da 6 olmak üzere 223 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede, kar nedeniyle Amasya'da 58, Kastamonu'da 533, Tokat'ta 80 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
