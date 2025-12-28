Haberler

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 428 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sinop, Tokat ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, yüzlerce köy yolunun kapanmasına neden oldu. Sinop'ta 91, Kastamonu'da 322 ve Tokat'ta 15 köy yolu ulaşıma kapandı. İlgili ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 428 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Erfelek ilçesinde 27, Ayancık'ta 21, Boyabat'ta 7, Gerze'de 11, Türkeli'de 13 ve merkez ilçede 12 olmak üzere 91 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar nedeniyle 322 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle kapanan 15 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
