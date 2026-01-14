Haberler

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sinop, Tokat ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 222 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 222 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Ayancık ilçesinde 13, Erfelek ilçesinde ise 17 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat genelinde etkili olan kar yağışının ardından da Erbaa ilçesinde 9, Reşadiye ilçesinde 4, Almus ilçesinde ise 12 olmak üzere 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da ise 167 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

