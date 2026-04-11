Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu

Kar yağışı, Trabzon'un Tonya ilçesi ile Ordu, Artvin ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yaylalar karla kaplanarak eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Trabzon, Ordu, Artvin ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürdü.

Trabzon'un Tonya ilçesinin yüksek kesimlerine gece kar düştü.

İlçeye bağlı Kadıralak Yaylası yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Güzel kar manzarasının ortaya çıktığı yayla, dronla görüntülendi.

Ordu

Ordu'da kar etkili oldu.

Mesudiye, Kabadüz, Akkuş ve Gölköy ilçelerinde dün başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, yağış sonrası beyaza büründü.

Artvin

Artvin'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.

Şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 1500 rakımın üzerindeki yerleşim yerleri karla kaplandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Ardanuç ve Şavşat'ta ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde de yağış sonrası pistlerde kayak için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Bayburt

Bayburt'ta kar etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Şehrin yüksek kesimleri karla kaplanırken, soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi.

Sarp ve yalçın kayalıklar üzerindeki tarihi Bayburt Kalesi'nde de karın ardından seyrine doyumsuz güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
