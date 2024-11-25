Kar Yağışı Harput'u Beyaz Gelinliğine Bürüdü

'Beyaz gelinlik' giyen Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi de beyaz gelinliğini giydi. Kar altına kalan tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ genelinde kendini gösterdi. Etkili olan kar yağışıyla birlikte medeniyetler beşiği bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi beyaz gelinliğini giydi. Mahallede bulunan Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi, Pisa kulesinden bile fazla eğik olduğu tescillenen Ulu Cami minaresi, türbeleri gibi bir çok tarihi yapı kar ile birlikte izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne kabul edilen ve dron ile görüntülenen Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu.

Manzaranın çok güzel olduğunu belirten vatandaşlardan Efe Çökmez, "Sabahtan beri buradayız. Burada kartpostallık görüntüler var. Eğleniyoruz. İnşallah yarın yine okullar tatil olur. Harput Kalesi'ni de gördük çok güzeldi" dedi.

Karın önceki yıllara göre çok erken yağdığını dile getiren Hazar Hamza Bayram, "Bugün okullar tatil oldu biz de Harput'a geldik. Arkadaşlarla birlikte buraları geziyoruz, eğleniyoruz" diye konuştu.