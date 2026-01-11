Haberler

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle toplamda 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yol temizleme çalışmaları 110 personel ve 53 araçla sürdürülüyor.

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 6, ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 37, Karlıova'da 2, Kiğı'da 5, Solhan'da 7, Yayladere'de 6 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

Elazığ

Kentte yer yer etkisini devam ettiren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baskil'de 18 ve Karakoçan'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 19 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta da kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Beytüşşebap'ta 4 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin yolların açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
