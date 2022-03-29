Kar ve fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi
AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Ekiplerin yol açma çalışması Karla kaplanan yollar İş makinesi operatörü Osman Korkmaz'ın konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 2 yerleşim alanına ulaşım sağlanamıyor.
MUŞ (AA) - Ekiplerin yol açma çalışması
Karla kaplanan yollar
İş makinesi operatörü Osman Korkmaz'ın konuşması
MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 2 yerleşim alanına ulaşım sağlanamıyor.