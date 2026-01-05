Haberler

Bitlis'te ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Karbastı mezrasında rahatsızlanan 22 yaşındaki Yümna Önlük, yolu kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi. Ekipler, 6 saat süren zorlu bir çalışma ile köye ulaşarak genç kızı hastaneye taşıdı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Karbastı mezrasında rahatsızlanan 22 yaşındaki Yümna Önlük'ü yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine köye İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 6 saat süren zorlu çalışma sonucu köye ulaşımı sağlayan karla mücadele ekipleri, rahatsızlanan Önlük'ü sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önlük, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca
