Kar nedeniyle minibüsü kara saplanan işletmeciye ekiplerden yardım

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde tipi nedeniyle kara saplanan minibüs, belediye ekiplerince çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Köprübaşı'nın Seslikaya Yaylası'nda lokantası bulunan Ali Osman Uzunkaya, havaların soğuması ve yaylacılık sezonunun bitmesi üzerine ilçe merkezine dönmeye karar verdi.

Uzunkaya'nın kullandığı 61 LE 536 plakalı minibüs, tipiye dönüşen yağış sırasında kara saplandı.

Minibüsü yolda bırakan Uzunkaya, yayladan dönen diğer arkadaşlarının aracıyla ilçeye gitti.

Uzunkaya'nın talebi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Köprübaşı Belediyesi ekipleri, 6 gün sonra yoğun çalışmayla yolu açarak araca ulaştı.

Ekiplerle bölgeye giderek minibüsünü alan Uzunkaya, yayladan evine dönerken tipiye yakalandığını ve arkadaşlarının aracıyla ilçeye ulaştığını belirterek, "Aracımız kaldı burada, fırtınada çıkamadık. Bıraktık aracımızı, kendimizi kurtardık. Gelen ekiplerden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.