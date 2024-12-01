Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, muhaliflerin vurduğu aldığı merkezi bombaladı

 Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Sigara ve alkolde bunları yapanlar yandı! Ağır cezalar geliyor

Kar nedeniyle minibüsü kara saplanan işletmeciye ekiplerden yardım

Kar nedeniyle minibüsü kara saplanan işletmeciye ekiplerden yardım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde tipi nedeniyle kara saplanan minibüs, belediye ekipleri tarafından 6 gün sonra çıkarılarak sahibine teslim edildi. İşletmeci, havaların soğuması ve yaylacılık sezonunun bitmesiyle ilçe merkezine dönmek istediği sırada minibüsünün kara saplandığını belirtti.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde tipi nedeniyle kara saplanan minibüs, belediye ekiplerince çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Köprübaşı'nın Seslikaya Yaylası'nda lokantası bulunan Ali Osman Uzunkaya, havaların soğuması ve yaylacılık sezonunun bitmesi üzerine ilçe merkezine dönmeye karar verdi.

Uzunkaya'nın kullandığı 61 LE 536 plakalı minibüs, tipiye dönüşen yağış sırasında kara saplandı.

Minibüsü yolda bırakan Uzunkaya, yayladan dönen diğer arkadaşlarının aracıyla ilçeye gitti.

Uzunkaya'nın talebi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Köprübaşı Belediyesi ekipleri, 6 gün sonra yoğun çalışmayla yolu açarak araca ulaştı.

Ekiplerle bölgeye giderek minibüsünü alan Uzunkaya, yayladan evine dönerken tipiye yakalandığını ve arkadaşlarının aracıyla ilçeye ulaştığını belirterek, "Aracımız kaldı burada, fırtınada çıkamadık. Bıraktık aracımızı, kendimizi kurtardık. Gelen ekiplerden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
img

RAMS Park'ta gol yağmuru var! Tempo inanılmaz
img

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı
img

Başhekimin son görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arouca Benfica maçı ÖZET – GOLLER izle! Kerem Aktürkoğlu maçı özeti linki! Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Arouca Benfica yayın yok mu, kanalı mı değişti? Kerem Aktürkoğlu Arouca Benfica maçı nasıl izlenir? Arouca Benfica CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Liga NOS Arouca Benfica maçı ne zaman? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? 2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu? Doktor grevi ne zaman, Doktor kaç gün sürecek? Yarın aile hekimliği, sağlık ocakları kapalı mı? Doktorlar grevde mi? Aile hekimleri grevde mi? HTŞ kimdir? Suriye HTŞ terör örgütü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.