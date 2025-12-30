Siirt'te kar nedeniyle yolu kapanan 2 köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Siirt'te kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı. 7 yaşındaki Ali Ensar Kızılay ve doğum sancısı çeken Fatma Elçiçek acil yardım ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Siirt'in Pervari ve Eruh ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapanan 2 köydeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde damdan düşen 7 yaşındaki Ali Ensar Kızılay için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine köye sevk edilen ambulans, kar nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşamadı.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerin yolu açmasıyla çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyünde yaşayan ve doğum sancısı çeken 25 yaşındaki Fatma Elçiçek'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu bildirerek yardım istedi.
Burun üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri köye ulaşamayınca İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.
Yaklaşık 2 saat süren kar temizleme çalışmasının ardından köye ulaşan ekipler, Elçiçek'i hastaneye ulaştırdı.