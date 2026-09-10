Kapuz Plajı’nda sezon uzadı

ZONGULDAK'ta yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle kapatılan Kapuz Plajı, yoğun talep üzerine yeniden hizmete açıldı. Denize girme yasağının sona ermesinin ardından güneşli havayı fırsat bilenler, plajda deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri, yaz sezonunun sona ermesi gerekçesiyle 7 Eylül'de kapatıldı. Ancak yoğun talep üzerine karar 8 Eylül'de iptal edilerek plaj yeniden hizmete açıldı. Plajın yeniden açılmasının ardından kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesi, valilik kararıyla yasaklandı. 2 gün süren yasak, hava koşullarının düzelmesiyle sona erdi. Bugün vatandaşlar yeniden sahillere geldi.

Kapuz Plajı'nda şezlong, şemsiye, cankurtaran ve kantin hizmetleri devam ederken, mutfak bölümünün kapalı olduğu belirtildi. Yaz boyunca salı ve perşembe günleri uygulanan 'kadınlar günü' de sona erdirildi. Plajın deniz sezonu bitene kadar açık kalacağı belirtildi.

'DENİZ SUYUNUN SOĞUMASINA GÖRE PLAJIMIZI KAPATACAĞIZ'

Kapuz Plaj Tesis Amiri Ahmet Yazıcı, yaz aylarının geride kalmasına rağmen deniz sezonunun devam ettiğini belirterek, "Okulların açılmasıyla beraber azalma var. Deniz suyu 20 derecelerde. Hizmetlerimizin hepsi aynı şekilde devam ediyor. 6 cankurtaranımız mevcut, devam ediyoruz. Peyderpey, biraz okul açıldığı için azalma olduğundan birkaç elemanımızı dağıttık. Yemek haricinde kantin, şezlong, şemsiye, cankurtaran hizmetlerimiz aktif şekilde açık. Talep de var. Havalar güzel. Azalma, okulların açılmasıyla ilgili. Deniz sıcaklığı ve hava şartlarının iyi gitmesi durumuna göre devam ettireceğiz. Eylül'den sonra da devam edebilir, hava şartlarına göre. Deniz suyunun soğumasına göre plajımızı kapatacağız. Ondan sonra da öğrenciler için çalışma salonumuz var, onun sezonu açılıyor" dedi.

Yılmaz Mesci isimli vatandaş ise "Artık sezonun son günleri. Bizim yaşadığımız yer burası zaten. Büyük şehirlere göre çok uygun şekilde herkes buraya gelip denizden istifade ediyor. Bu bir nimettir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı