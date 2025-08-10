Kaplumbağa Yaya Geçidini Kullandı, Sürücü Tarafından Görüntülendi

Kaplumbağa Yaya Geçidini Kullandı, Sürücü Tarafından Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yaya geçidinden geçen kaplumbağa, bir taksi sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sürücünün videodaki sempatik tepkisi izleyenleri güldürdü.

BURSA'da yaya geçidinden geçen kaplumbağa, bir sürücü tarafında cep telefonuyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen taksi sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçen kaplumbağayı görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün videoyu çekerken, "Senin Allah'ına kurban. Çoğu insan bile şu yaya geçidini kullanmıyor. Sana bu yaya geçidinden geçmeyi kim öğrettiyse Allah ondan razı olsun" demesi dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu

Resmi görüşmeler başladı! Galatasaray'a servet kazandırabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı

Bir ilimizde deniz dahi kavruluyor! Su sıcaklığı birçok kenti geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.