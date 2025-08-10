Kaplumbağa Yaya Geçidini Kullandı, Sürücü Tarafından Görüntülendi

BURSA'da yaya geçidinden geçen kaplumbağa, bir sürücü tarafında cep telefonuyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen taksi sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçen kaplumbağayı görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün videoyu çekerken, "Senin Allah'ına kurban. Çoğu insan bile şu yaya geçidini kullanmıyor. Sana bu yaya geçidinden geçmeyi kim öğrettiyse Allah ondan razı olsun" demesi dikkat çekti.