Suriye'de Esed rejimi döneminde katliamlar yapan Kaplan Güçlerinin elebaşlarından Ali Abibu yakalandı

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi döneminde katliamlarla anılan Kaplan Güçleri'nin başı Ali Abibu'nun Lübnan'a kaçma girişimi sırasında yakalandığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde Rusya'nın desteklediği ve iç savaşta onlarca katliama karışan Kaplan Güçlerinin (Taramiha) elebaşlarından Ali Abibu'nun yakalandığını bildirdi.

Bakanlık kaynaklarının Suriye Devlet Televizyonu el İhbariyye'ye yaptığı açıklamaya göre, Ali Abibu, Lübnan'a kaçma girişimi sırasında Suriye güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kaplan Güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesi, İdlib'in güney kırsalı, Humus ve Hama illerinde yapılan onlarca katliamdan sorumlu tutuluyor.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
