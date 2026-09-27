Kapitan Andreevo'da Türkiye'ye geçişte 18 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Kapitan Andreevo'da Türkiye'ye geçişte 18 kilometrelik tır kuyruğu oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geçiş için bekleyen tır sürücüleri 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sınır Polisi, kuyruğun artan ticari hareketlilikten kaynaklandığını ve son 24 saatte 710 yük aracının işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
Bulgaristan'da Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geçiş için bekleyen tır sürücüleri, 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Sınır Polisinden yapılan açıklamada, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda oluşan 18 kilometrelik tır kuyruğunun son günlerde artan ticari hareketlilikten kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte Türkiye'ye geçiş yönünde 710 yük aracının işlemlerinin tamamlandığı, bunun sınır kapısının günlük tam kapasitesine denk geldiği kaydedildi.
Yetkililer, bölgede trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve Haskovo İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede görev yaptığını bildirdi.